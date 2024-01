Simply Red comemora 40 anos de banda com shows no Brasil em 2025

A banda britânica Simply Red fará dois shows no Brasil no mês de março de 2025

A banda de soul-pop Simply Red virá ao Brasil para dois shows em março de 2025. O anúncio da apresentação do grupo britânico no país foi feito nesta terça-feira, 12, em publicação nas redes sociais.

Comemorando 40 anos de carreira com shows em diversos países, o Simply Red traz para o Brasil a turnê “40th Anniversary Tour”. As apresentações da banda vão acontecer nas cidades de Rio de Janeiro, no dia 13, e São Paulo, no dia 15.

"Simply Red está completando 40 anos! Estamos ansiosos para compartilhar esse marco especial nos shows da nossa turnê mundial de 2025. Os fãs poderão ouvir todas as suas faixas favoritas de 1985 até hoje e desfrutar de uma noite memorável, celebrando a incrível jornada em que estivemos juntos nas últimas quatro décadas", conta o vocalista Mick Hucknall em comunicado oficial.