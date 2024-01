Brasileiros ouvem música 4 horas a mais que média mundial, diz pesquisa

Considerada a maior pesquisa fonográfica do mundo, o relatório detalha que a média mundial em 2023 foi de 20,7 horas, ultrapassando o índice de 2022 que contabilizava 20,1 horas de acordo com a IFPI.

No Brasil, a média de músicas ouvidas este ano foi de 24,9 horas semanais, cerca de quatro horas a mais que a média em todo o mundo. Os ouvintes brasileiros superaram a população da Argentina (24,7), Espanha (21,6) e Itália (20,9).

O relatório também detalha que os gêneros musicais mais ouvidos no mundo são o pop (1º), rock (2º) e hip-hop/rap (3º). No Brasil, o sertanejo é o estilo mais ouvido no país. O funk brasileiro é um dos 700 gêneros musicais ouvidos em todo o mundo.

Um dos tópicos abordados na pesquisa é a utilização da inteligência artificial (IA) na música. 74% das pessoas concordam que a IA não deve ser usada para clonar ou personificar artistas sem autorização.



Pesquisa detalha modos que população mundial ouve música



A pesquisa da IFPI também revela que 78% da população mundial afirma que a música ajuda a relaxar e a lidar com o estresse e 71% diz que ela é importante para a saúde mental. Já 83% dos brasileiros confirmam os benefícios do formato artístico para a mente.



Saiba mais | Retrospectiva Spotify 2023: as músicas e os artistas mais tocados

Além disso, é descrito o formato em que as pessoas escutam música. 32% dos entrevistados responderam ouvir via streaming de áudio (como as plataformas do Spotify, Apple Music e Melon).