Musical feito por pessoas com Síndrome de Down chega a Fortaleza

Ensaio do Projeto Arte de Incluir. Crédito: Foto: Cinthia Medeiros/Divulgação

Protagonizado por crianças, adolescentes e adultos com Síndrome de Down, o espetáculo “Cidade da Harmonia - Um Musical Inclusivo” estreia em Fortaleza em dezembro. O espetáculo desenvolve questões sobre inclusão, empatia e amizade e irá ocorrer nos dias 20 e 21.

Divididas em quatro sessões, as apresentações serão realizadas no palco do Teatro Brasil Tropical, contando a história da menina Flor, que diferente dos outros moradores da Cidade da Harmonia, não é portadora da Síndrome de Down. A montagem da apresentação é protagonizada por integrantes do projeto "Arte de Incluir", iniciativa da Associação Fortaleza Down que busca promover a inclusão social e cultural de pessoas com a Trissomia do Cromossomo 21 (T21).



O diretor artístico do musical, o coreógrafo Cid Neto, explica que o enredo foi pensado de forma a sensibilizar o público sobre as vivências de pessoas com Síndrome de Down, gerando um sentimento de identificação e motivando um novo olhar para as potencialidades dessa parcela da população. O espetáculo será dividido em dois atos. No primeiro, a turma infantojuvenil apresenta a esquete "Simples Assim, mas faz uma diferença danada", uma fábula sobre superação, amizade e inclusão. Já no segundo, o palco se transformará na cidade de Harmonia, e o público acompanhará os desafios da menina Flor para se sentir aceita e acolhida no lugar onde vive, apesar de ser diferente dos outros. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Além dos benefícios de estar no palco e celebrar a experiência do espetáculo, Alessandra Costa, vice-presidente da Associação Fortaleza Down, ressalta que o projeto tem uma missão ainda mais fundamental de promover a socialização entre pessoas com Síndrome de Down. Nos ensaios e momentos de integração, os participantes desenvolvem laços de afeto entre si e entre suas famílias, promovendo uma sociabilidade importante na vida do adulto e dos jovens. "Tudo isso é fundamental para o bem-estar de qualquer pessoa, e não seria diferente para as pessoas com Síndrome de Down", enfatiza.

Saiba mais sobre o Arte de Incluir O Arte de Incluir é uma iniciativa da ONG Associação Fortaleza Down, com apoio da Casa Sensi e do Espaço de Arte Rossana Pucci. O projeto está em sua segunda edição e os participantes foram escolhidos mediante inscrição prévia.

Uma equipe multidisciplinar acompanha as atividades com práticas inclusivas, tanto de caráter prático como teórico, com o intuito de desenvolver o talento e as habilidades artísticas dos integrantes.

Saiba mais sobre a Associação Fortaleza Down A Associação Fortaleza Down coordena ações voltadas à defesa e garantia de direitos das pessoas com Trissomia do Cromossomo 21 (T21) por meio de iniciativas que promovam sua inserção na sociedade e no mercado de trabalho sem a barreira do preconceito.