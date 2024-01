Herlon Robson faz show no Cineteatro São Luiz nesta quarta, 13

O artista cearense é pioneiro no uso de sintetizadores, samplers e tecnologia aplicada à música no Estado e ficou conhecido, aos dez anos, com o disco "O Garoto e os Teclados" . Nos anos 1990 deu início às atividades como arranjador e produtor musical e suas produções fazem parte de trilhas sonoras para cinema e TV.

Entre as produções que contaram com composições de Herlon Robson estão os filmes "Cangaceiro do Futuro", "Bem Vindo a Quixeramobim", "Shaolin do Sertão", "Cine Holliudy1 e 2", os quatro do diretor Halder Gomes, além de "Vida Maria", "O som do tempo" e outros. O musicista também atua no cenário musical local e nacional com o projeto eletrônico “Doctor Voltzz”.

Carta de amor ao sintetizador



Quando: quarta-feira, 13, às 19 horas



quarta-feira, 13, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro)



: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia); À venda no link



R$30 (inteira) e R$15 (meia); À venda no link Classificação Indicativa: Livre



