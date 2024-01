Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 10

A atração deste fim de semana será com a cantora Larissa Leite. Projeto Pôr do Sol começa no domingo, 10, às 17 horas

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 10, com participação da cantora Larissa Leite. No repertório eclético, a artista irá apresentar músicas que vão divertir o público de todas as idades, com sucessos do axé, piseiro, sertanejo e forró e outros ritmos musicais.

A apresentação de domingo irá ocorrer no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.

