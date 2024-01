Rock in Rio: venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, 7

Vendas do Rock in Rio Card começam nesta quinta, 7, no site da Ticketmaster Brasil. Preços das entradas variam entre R$377,50 e R$755

A edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio , que acontece em setembro de 2024, está cada vez mais perto. A venda do Rock in Rio Card começa nesta quinta-feira, 7, às 19 horas, na plataforma da Ticketmaster Brasil .

quatro entradas por CPF, sendo uma meia-entrada. Cada Rock In Rio Card é válido para um único dia do festival (que deverá ser escolhido posteriormente) e permite uma única entrada. Mais detalhes podem ser vistos no O consumidor pode adquirir atésendo uma meia-entrada. Cada Rock In Rio Card é válido para um único dia do festival (que deverá ser escolhido posteriormente) e permite uma única entrada. Mais detalhes podem ser vistos no site

A próxima edição do festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Atrações confirmadas no Rock in Rio 2024

O evento já divulgou alguns nomes do line-up. Entre as atrações, estão confirmados Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão, Gloria Groove e Os Paralamas do Sucesso.