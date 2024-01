Morre Benjamin Zephaniah, poeta e ator de ‘Peaky Blinders’, aos 65

O ator e escritor Benjamin Zephaniah morreu nesta quinta-feira, 7, aos 65 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do artista britânico em publicação nas redes sociais. De acordo com a nota, Benjamin foi diagnosticado com um tumor no cérebro há cerca de três meses.

“Nós compartilhamos com ele o mundo e sabemos que muitos vão ficar chocados e tristes com as notícias. Benjamim foi pioneiro e inovador, ele se deu muito ao mundo. Através de uma incrível carreira que inclui inúmeros poemas, literatura, música, televisão e rádio, Benjamim nos deixa um fantástico legado”, compartilha o comunicado em tradução livre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nascido em Birmingham, no Reino Unido, o artista participou do elenco de “Peaky Blinders”. Na série histórica, Benjamin interpretou o religioso Jeremiah Jesus, amigo da gangue criminosa que atuava na Inglaterra no pós-Primeira Guerra.