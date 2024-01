Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 04/12/23

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 04 de dezembro de 2023 (04/12/23), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Era do Gelo: O Big Bang" é um longa-metragem dirigido por Mike Thurmeier.

Depois que o esquilo Scrat, involuntariamente, provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela noz, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e cia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica doninha caolha do terceiro filme – único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos. Paralelamente, Mannie e Ellie têm que lidar com iminente saída de Amora de casa, ao passo que Diego e Shira pensam em aumentar a família e Sid finalmente parece encontrar o amor.

