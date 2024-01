Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 3

Sambista Dudu Nobre é atração deste domingo, 3 de dezembro, do Projeto Pôr do Sol em Fortaleza Crédito: Reprodução/Facebook Dudu Nobre

O Projeto Pôr do Sol ocorre neste domingo, 3, a partir das 16 horas, com diversas apresentações musicais para animar o fim de semana. Dando início à programação, o músico Carlinhos Palhano começa a festa na orla da Capital. A partir das 18 horas, os cantores Nayra Costa e Daniel Groove levam a folia de Carnaval com o Iracema Bode Beat. Em seguida, às 19 horas, a banda Borogodó assume o momento. Encerrando o domingo, o sambista Dudu Nobre participa do Projeto Pôr do Sol, com apresentação marcada para iniciar a partir das 20 horas.