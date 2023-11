Festival Canoa Blues inicia atividades com doação de livros

Há 16 anos promovendo programação cultural alternativa em Canoa Quebrada, o Festival Canoa Blues reúne nomes internacionais e talentos locais do gênero em shows, workshops, palestras, exibições de documentários e jam sessions.



A edição deste ano já teve partida nesta terça-feira, 7, com doação de livros junto a ONG Canoa Criança. A entrega foi feita nas associações Canoa Criança e Ninho de Livros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da literatura, as crianças e adolescentes atendidos pela instituição participam do curso de arte em areia, com produção de obras em garrafas com areia colorida. As aulas serão ministradas pelo artista plástico, músico e educador social Gledson Melo.