Rede de cinemas em Fortaleza promove dia com ingressos até R$ 16

Cinemas do Iguatemi e do shopping Parangaba integram a Rede UCI

A festa do cinema da Rede UCI promove na próxima segunda-feira, 13, a exibição de filmes clássicos e lançamentos com meia entrada de R$ 8 e inteira R$ 16 em todas as salas (2D, 3D, IMAX e XPLUS). Em Fortaleza, os cinemas do Iguatemi e do shopping Parangaba fazem parte da rede.

Entre os clássicos exibidos estão “Meninas Malvadas” (2004), "Senhor do Anéis: O Retorno do Rei" (2003) e “Jogos Vorazes” (2012) - para os amantes da saga de Katniss Everdeen, o cinema disponibiliza junto com o ingresso dois modelos de tatuagem.

