Lollapalooza Brasil 2024 divulga programação nesta terça-feira, 7

A publicação ainda avisa que haverá virada de lote para quem não adquiriu o Lolla Pass (ingresso válido para os três dias de evento). O Lollapalooza Brasil 2024 acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e os ingressos já estão à venda no site Ticket Master.

Para a edição de 2024, o Lollapalooza Brasil oferece três tipos de ingressos: Lolla Pass com inteira a R$ 2700, Lolla Lounge Pass by Vivo a R$ 5.550 e o Lolla Comfort Pass a R$ 5.280.

Até a publicação dessa matéria, tanto o Lolla Pass quanto o Lolla Loung Pass by Vivo estão no primeiro lote. Já o Lolla Comfort Pass está no segundo lote. As quantias citadas já incluem a taxa do site de vendas. Vale lembrar que os clientes do Bradesco têm 15% de desconto sobre o valor dos ingressos.

Lollapalooza Brasil 2024

Quando : 22, 23 e 24 de março de 2024



: 22, 23 e 24 de março de 2024 Onde : Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)



: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo) Vendas: Ticketmaster

