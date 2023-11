Festival sobre bem-estar e saúde mental acontece em ilha do Ceará

O evento reúne seis palestrantes, representando diversas áreas, incluindo Afonso Filho, secretário de Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Itarema; Igor Juaçaba, cofundador do WindsForFuture; Ale Luglio, ambientalista e nutricionista, entre outros nomes de destaque com um objetivo : “Inspirar uma jornada de transformação em direção a um estilo de vida mais sustentável, gerando impactos positivos tanto sociais quanto ambientais”.

O Festival Pura Vida promove uma imersão de três dias com palestras, espetáculos, meditação e shows sobre bem-estar e saúde mental na Ilha do Farol, em Itarema, litoral do Ceará . A segunda edição do evento acontece de 7 a 9 de dezembro. Para participar, o ingresso custa R$ 809,00 com hospedagem à parte.

"O Festival Pura Vida é uma experiência destinada a provocar transformações significativas na vida dos participantes, ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento das comunidades locais, promove a sustentabilidade, a preservação da natureza e fortalece a conexão do ambiente corporativo com questões humanitárias e ambientais", afirma Grazielle Marinho, administradora do Pura Vida Hotel.

As vagas para participar do evento são limitadas. As inscrições e a compra do ingresso acontecem através da plataforma Sympla.

2ª Festival Pura Vida

Quando: 7, 8 e 9 de dezembro

Onde: Ilha do Farol, em Itarema

Quanto: R$ 809,00

Inscrições: www.sympla.com.br



