Festival no Ceará fornece comidas de bar com desconto até domingo, 12

No Ceará, 64 bares e botecos participam do Festival Bar em Bar; evento gastronômico ocorre até o dia 12 de novembro

Acontece em Fortaleza mais uma edição do Festival Bar em Bar, que esse ano tem como tema “A alegria tá na mesa”.

Valorizando o ambiente e a gastronomia dos bares, o evento dá destaque ao papel social que esses locais desempenham na cultura brasileira, que tem, como destaque nesta edição, o protagonismo do camarão e de vários outros frutos do mar, como polvo e caranguejo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o evento teve início no dia 26 de outubro e irá ocorrer até o dia 12 de novembro, acontecendo simultaneamente em todas as regiões do Brasil.