Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 02/11/23

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 02 de novembro de 2023 (02/11/23), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Festa no Céu" é um longa-metragem dirigido por Jorge R. Gutierrez.

Um grupo de crianças bagunceiras é encaminhado a uma visita guiada ao museu, como “punição” pelo mau comportamento. Lá, uma guia diferente resolve percorrer um caminho alternativo e os apresenta ao "Livro da Vida", que contém todas as histórias. A mais simbólica delas, baseada nas tradições mexicanas, envolve três mundos. Catrina/La Muerte é uma adorada deusa ancestral, que governa a Terra dos Lembrados. Ela é ex-mulher de Xibalba, o governante da Terra dos Esquecidos, um trapaceiro. Em uma visita à Terra dos Vivos, eles fazem uma aposta: se a jovem e bela Maria, filha da maior autoridade da cidade de San Angel, escolher se casar com o emotivo violinista Manolo, Catrina ganha e Xibalba não poderá mais interferir no mundo dos Vivos, como gosta de fazer. Se o preferido for o valente Joaquim, Xibalba passa a governar, também, o mundo dos Lembrados.

