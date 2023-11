33º Cine Ceará divulga personalidades homenageadas; conheça

Seleção de personalidades que receberão homenagens no 33º Cine Ceará foi divulgada Crédito: FCO Fontenele, Dégagé, Estevam Avellar, Dégagé e Joel Silva / divulgação

Cinco personalidades receberão o Troféu Eusélio de Oliveira no 33º Cine Ceará. Os homenageados têm suas atividades diretamente ligadas ao cinema, seja na formação, realização, criação ou difusão da sétima arte. As homenagens serão realizadas em datas a serem anunciadas juntamente com toda a programação do festival. O Cine Ceará ocorrerá no Cineteatro São Luiz, entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro.

Confira os homenageados Aílton Graça Paulistano, Aílton Graça estreou no cinema em 2003, com o filme "Carandiru", interpretando o personagem "Majestade". A homenagem no Cine Ceará será a primeira que o ator recebe ao longo de sua carreira. O ator Ailton Graça, que interpretou o comediante Mussun no Filme que leva o mesmo nome. Crédito: Joel Silva/Divulgação O ator ainda participou de filmes como "Meu Tio Matou um Cara" (2004), "A Guerra dos Rocha" (2008), "Até que a Sorte nos Separe"(2012), "Correndo Atrás" (2019), "M8 – Quando a Morte Socorre a Vida" (2020), "O Pai da Rita" (2022) e "Mussum - O filmis", que estreia no dia 2 de novembro. Na TV, integrou o elenco de novelas como "Avenida Brasil" (2012), "Império" (2014), "Totalmente Demais" (2015) e, mais recentemente, "Travessia" (2022). No teatro, participou de peças como "A Vida que Pedi, Adeus", "Os Intocáveis" e "Diálogo Noturno com um Homem Vil". Bete Jaguaribe Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Bete Jaguaribe possui mestrado em História e graduação em Jornalismo, pela mesma instituição. Coordenou projetos como o Instituto Dragão do Mar de Artes e Indústria Audiovisual e o Bureau de Cinema e Vídeo do Ceará, primeira film comission Uma comissão fílmica é uma organização, normalmente estatal ou paraestatal, que se dedica a atrair e incentivar a realização de produções audiovisuais no seu local de atuação. do Brasil.

Bete Jaguaribe integrou a equipe de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Crédito: Dégagé/Divulgação Durante a gestão de Gilberto Gil como Ministro da Cultura (2003 - 2008), foi chefe de gabinete da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Atualmente coordena o Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor) e é diretora de Formação e Criação do Instituto Dragão do Mar (IDM) e da Escola Porto Iracema das Artes. George Moura Pernambucano, George Moura é roteirista de séries como “Onde Está Meu Coração” (2021), “Amores Roubados” (2014), “O Rebu” (2015) e “Onde Nascem Os Fortes” (2018). No cinema, assinou roteiros de longas como “Moro no Brasil”, de Mika Kaurismaki, “Linha de Passe”, de Walter Salles, “Getúlio”, de João Jardim, entre outros.

George Moura já foi indicado a oito prêmios Emmy Internacional. Crédito: Estevam Avellar/Divulgação Moura já ganhou diversos prêmios, entre eles o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Criou e escreveu o programa “Por Toda Minha Vida”, da Globo, e tem oito indicações ao Emmy Internacional. Josafá Duarte Natural de Forquilha, o cearense Josafá Duarte é um agricultor e cineasta popular. Começou a produzir cinema popular em 2006 em sua comunidade, o distrito do Salgado dos Mendes, em Forquilha, onde já gravou mais de 30 filmes.