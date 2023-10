Humorista Moisés Loureiro fará apresentação gratuita em Fortaleza

O ator e humorista Moisés Loureiro retorna aos palcos para apresentar a comédia “Deixemos de Coisa”. Com entrada gratuita, o cearense sobe ao palco do Teatro Municipal São José. A apresentação ocorre no dia 3 de novembro, às 20 horas, e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

A peça volta a ser encenada após uma temporada de sucesso no último mês de setembro, quando mais de 2 mil pessoas assistiram ao espetáculo.

Com roteiro e direção do próprio Moisés, o texto tem como base a cultura cearense, reverenciando os artistas de rua e grandes figuras da cultura local, como Chico Anysio, Zé Modesto, Rossicléa, Belchior e Leonardo Bastião.