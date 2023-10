Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (30/10/23)

Um filme de suspense vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 30 de outubro (30/10), a partir de 23h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Johannes Roberts, "Medo Profundo" é uma produção norte-americana.

De férias no México, duas irmãs decidem observar tubarões numa jaula submersa no oceano. Quando a corrente presa ao barco é rompida, Lisa e Kate chegam a 47 metros de profundidade. Com a quantidade de oxigênio limitada e tubarões perigosos por todos os lados, elas terão que lutar para sobreviver.

