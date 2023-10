Festa de samba ocorre neste sábado na quadra do Unidos da Cachorra

Com Gabi Nunes, Pantico Rocha Trio e bateria do Bloco Unidos da Cachorra, festa "Sambinha de chinela" ocorre neste sábado, 4

Neste sábado, 30, os amantes do samba têm encontro marcado na quadra do Unidos da Cachorra, localizada na Praia de Iracema. Intitulada “Sambinha de chinela”, a festa conta com diversas atrações musicais em uma programação que tem início às 18h30min.

Em sua primeira edição, o evento busca apresentar a pluralidade do gênero musical que mais representa o Brasil. Na programação, nomes conhecidos em Fortaleza se apresentam durante a festa que promete ir até o dia seguinte.

