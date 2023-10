Temperatura Máxima hoje, 29/10/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo (29/10/23). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 29 de outubro de 2023 (29/10/23), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Assassin's Creed".

Callum Lynch é resgatado por uma poderosa companhia que procura um objeto valioso conhecido como Maçã do Éden. Através de uma tecnologia revolucionária, eles fazem Callum reviver as aventuras de Aguilar, um guerreiro espanhol do século XV que é seu ancestral e sabe a localização da Maçã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui