Fundação Demócrito Rocha participa de Café Literário em escola estadual

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Academia Cearense de Letras foram convidadas para participar nesta quinta-feira, 26, da 2ª edição do Café Literário , momento promovido por estudantes do curso técnico em eventos da Escola Estadual Profissional Ícaro de Sousa. Estiveram presentes Jôsy Cavalcante , coordenadora pedagógica da FDR, e Grecianny Cordeiro, membro da ACL.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2023: FDR participa de Café Literário na escola EEEP Ícaro de Sousa Moreira. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Jôsy Cavalcante, a coordenadora pedagógica da FDR, reforça a importância do evento e da presença da Fundação nele, pois reafirma o compromisso dos projetos da instituição que trabalham com literatura oferecidos pela a instituição.

“É muito importante estarmos presentes nesses momentos para prestigiar esses jovens que estão na educação trabalhando a questão da literatura. Vemos a artes dessas pessoas e o prazer pela leitura”, afirma.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

A ação surgiu de uma proposta da professora de literatura da escola, Zilda Alves Vieira, e do coordenador do curso de eventos, Francisco José Leite de Barros, com o objetivo de comunicar as grades curriculares do ensino regular e técnico.

“Os nossos alunos têm habilidades na escrita e isso já era perceptível há um tempo. Então, achamos de bom grado colocar isso na prática de um evento que tivesse uma visualização maior”, explica a professora Zilda.