Festa da Literatura de Cordel ocupa espaços culturais de Fortaleza

A Festa da Literatura de Cordel (Flic) acontece nesta quinta, 26, e sexta, 27, no Sebrae, Estação das Artes, Kuya - Centro de Design do Ceará e Academia Brasileira de Letras

A programação acontece no Sebrae, Estação das Artes, Kuya - Centro de Design do Ceará e na ACL. Entre as temáticas abordadas estão o "Cordel e Identidade Poética Feminina", "Cordel e Educação", "Cordel e Oralidade: O Berço da Alfabetização Poética" e "A Riqueza do Cordel - Um Olhar para a Economia Criativa".

Nesta quinta, 26, e sexta, 27, Fortaleza recebe uma celebração que festeja a cultura de cordel no Ceará. A Festa da Literatura de Cordel (Flic) , iniciativa do Sebrae/CE, deve rodar a Cidade com cantorias, sarau, oficinas, exibição de documentários, exposição de cordéis, painéis de debates com especialistas e apresentações de poetas. O evento é aberto ao público.

Nesta quinta, 26, a partir das 9 horas, no auditório do Sebrae, acontece a abertura do evento com a apresentação do documentário "Flic - Inovações e intercruzamentos presentes na cultura popular, comunicação e identidade nordestina". No espaço, a programação segue até às 18 horas com painéis, mesas redondas e declamações.

Já na sexta, 27, a programação inicia também por volta das 9 horas na Estação das Artes e no Kuya. Ao longo do dia, os espaços recebem oficinas, exibição de documentários e apresentações artísticas. Na ACL, das 10h30min às 12 horas acontece uma oficina sobre cordel com o poeta e educador Edgar Diniz (PE). O local também recebe, a partir das 19 horas, o lançamento da Revista da Academia Brasileira de Letras e a cerimônia de homenagem ao ministro da Educação Camilo Santana.

As inscrições para o evento acontecem através da plataforma Sympla.

I Festa da literatura de cordel (Flic) : oralidade, educação e economia criativa



Quando: 26 e 27 de outubro

Onde: Sebrae/CE (Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema)

Centro de Design do Ceará (Estação das Artes - R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)