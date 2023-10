Chef cearense é finalista do reality culinário The Taste Brasil

A chef Marina Araújo cozinhou carne de sol com feijão verde; veja quando será a grande final do The Taste Brasil e onde assistir

A cearense Marina Araújo é uma das finalistas da 6ª temporada do programa culinário The Taste Brasil. A semifinal contou com a participação do chef Wanderson Medeiros, que avaliou cada um dos participantes.

O programa requer que cada chef prepare apenas uma "colherada" dos pratos feitos por eles. Na semifinal, exibida pelo canal GNT no dia 24, todos os participantes tiveram que montar um prato, ou melhor, uma colher de carne de sol e mais um ingrediente típico da culinária nordestina.

Marina e sua mentora, a chef Manu Ferraz, optaram por cozinhar filé mignon de carne de sol e feijão verde como acompanhamento.