Aniversário de Belchior terá programação gratuita em Fortaleza

Localizado na Praia de Iracema, o Centro Cultural Belchior realiza nesta sexta-feira, 27, a exibição do documentário “Apenas um Coração Selvagem” , a partir das 14 horas. Em seguida, às 19 horas, o local promove o Sarau Alucinação, com participação de Edmar Gonçalves, Calé Alencar, Lúcio Ricardo, Alana G. Alencar, Marta Pinheiro e Ricardo Kelmer.

Nesta quinta-feira, 26, é comemorado o aniversário de nascimento de Belchior . Considerado um dos nomes mais relevantes da música do Ceará, o músico sobralense faleceu no dia 30 de abril de 2017 e é celebrado até os dias atuais.

Na mesma data, o Mercado dos Pinhões recebe a apresentação de "Tá bonito pra chover", com Luis Verão e Rose Martins, a partir das 18h30min. Já no sábado, 28, a partir das 19 horas, Masor Costa apresenta o show “Vozes para Belchior” no Anfiteatro da Beira-Mar.

Encerrando a programação do fim de semana, o domingo, 29, inicia no Espigão do Náutico com apresentação de João Neto, cover de Belchior, durante o Projeto Pôr do Sol. Às 19 horas, o coral Sobretons Gilmar Nunes apresenta o espetáculo “Vozes para Belchior” no Anfiteatro da Beira-Mar.

Sexta-feira, 27

Centro Cultural Belchior

14 horas : Documentário “Apenas um Coração Selvagem”



: Documentário “Apenas um Coração Selvagem” 19 horas : Sarau Alucinação



: Sarau Alucinação Onde: rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema

Mercado dos Pinhões