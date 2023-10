Prêmio Casacor Ceará divulga ganhadores e programa de estágio

A 25ª edição do Prêmio CasaCor Ceará divulgou os nomes dos profissionais ganhadores deste ano. O principal evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo de todas as Américas adotou na edição o tema “Corpo & Morada”, com objetivo de “criar uma nova cartografia do afeto e tecer um futuro melhor” em um mundo pós-pandêmico. O anúncio foi realizado na segunda-feira, 23.

Os 37 ambientes apresentados na mostra — que acontece até domingo, 29 — foram avaliados por um júri composto por Márcia Cavalcante, arquiteta e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC; Sílvio Frota, empresário e presidente do Museu da Fotografia; e Marcus Braga, designer, artista visual e diretor da Join.

