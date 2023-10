Oktoberfest: Estação das Artes recebe competição de cerveja

A competição de cerveja acontece neste sábado, 28, no Complexo Cultural Estação das Artes com direito a premiação

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de uma degustação exclusiva de uma cerveja Spaten por pessoa. Além disso, quem participar da brincadeira e atingir a pontuação mínima necessária poderá ganhar um voucher do Zé Delivery para a experiência ficar completa.

Vai ter Oktoberfest em Fortaleza . O evento vai ocorrer na Estação das Artes, neste sábado, 28, com direito a uma competição de "biersliding" (jogo no qual os competidores tentam deslizar o mais longe possível uma caneca cheia de cerveja por uma mesa, sem deixar ela cair e sem derrubar o líquido), ao som dos DJs Thales , Bia Turri e Gato Preto.

A ação faz parte do Circuito de Bares Spaten 2023, que proporciona aos consumidores a chance de vivenciarem o Biersliding, uma tradição presente em festas cervejeiras ao redor do mundo. Além da ação na Estação das Artes, o ‘Biersliding’ estará disponível no Hoots Gastropub, nos dias 27 e 28 de outubro.



Competição de biersliding na Estação das Artes

Quando : sábado, 28, a partir de 14 horas



: sábado, 28, a partir de 14 horas Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



