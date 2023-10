Anitta fará participação especial no Aviões Fantasy 2023

A cantora Anitta foi confirmada para uma participação especial no Halloween do Aviões Fantasy , que vai acontecer neste sábado, 28, no estacionamento da Arena Castelão. A informação foi confirmada pelo próprio Xand Avião ao O POVO. Além da artista, a festa também terá apresentações de Ivete Sangalo, Nattanzinho, a dupla Jorge e Mateus e Zé Cantor.

Com a temática de Halloween, o objetivo da festa à fantasia é “sair do comum” e brincar com referências do cinema, de acordo com o cantor Xand. Ícones do cinema de terror, como Stephen King, Tim Burton e Alfred Hitchcock; além dos personagens do folclore brasileiro Curupira, Saci e Cuca, são referências para a produção do evento.



Programação do Aviões Fantasy 2023:

Xand Avião

Ivete Sangalo

Jorge e Mateus

Nattan

Zé Cantor

Anitta- Participação Especial

Aviões Fantasy 2023:



Quando: sábado, 28 de outubro

Onde: estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Quanto: de R$160 a R$900 (valores de inteira)

Ingressos e mais informações: no Brasil Ticket