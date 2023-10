Cantora Khrystal apresenta show 'Canto para Xangô' em Fortaleza

Serão interpretadas canções de artistas como Dominguinhos, Cátia de França, Chico César, Alceu Valença e vários outros símbolos do Nordeste. Quem comanda a música no local antes e depois do show é a DJ Luana Caiubi , que tocará pela primeira vez na casa, com uma playlist repleta de brasilidades, músicas cearenses, afrosambas, forró e coco, de Anelis Assumpção a Alcione.

“Faz mais de dois anos que não vou a Fortaleza para cantar um show meu e voltar depois desse tempo me deixa feliz demais, vou matar a saudade dessa turma que sempre recebeu muito bem o nosso som. Alegria e saudade total”, conta Khrystal.



Xangô no Nordeste

Xangô é um orixá bastante cultuado pelas religiões afro-brasileiras, considerado deus da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo, além de ser conhecido como protetor dos intelectuais. No sincretismo religioso nordestino, ele é São João Batista — um dos maiores símbolos da cultura.

Quem é a cantora Khrystal

A artista é natural do Rio Grande do Norte e ganhou notoriedade em 2013, ao participar do programa The Voice Brasil e conquistar o público com sua versão de “A Carne”. Além da música, recebeu indicação de Melhor Atriz pela atuação no filme "A Luneta do Tempo", de Alceu Valença, e rodou o Brasil com o musical "ELZA", onde dá vida à cantora Elza Soares.



Khrystal em Canto para Xangô