Cearense é indicada ao prêmio Golden Lens, o 'Oscar da Fotografia'

Fotógrafa cearense Roberta Martins concorre ao Prêmio Golden Lens, conhecido como o "Oscar da Fotografia' Crédito: Roberta Martins/Divulgação

A fotógrafa cearense Roberta Martins foi indicada ao Prêmio Golden Lens, Lente de Ouro, conhecido como o “Oscar da Fotografia e Vídeo de Casamento, Retratos e Família”. O resultado será divulgado no dia 21 de novembro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A profissional natural de Quixeramobim foi indicada para duas categorias: Fotografia de Família Brasileira do Ano e Vídeo Revelação Brasileiro do Ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A premiação é organizada pelo diretório Internacional Inspiration Photographers e elege os melhores do ano em diversas categorias. O anúncio foi feito no último dia 2 de outubro. Ao todo são indicados profissionais de mais de 60 países que fazem parte da associação, e o prêmio é dividido em 30 categorias, coroando os melhores fotógrafos e filmmakers do mundo.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui “Para além da sensação de reconhecimento que diz respeito a mim e ao que venho fazendo ao longo desses 10 anos, sinto muito forte a ideia de que levo para todos os cantos do mundo um olhar delicado e respeitoso para a cena do parto humanizado na nossa região”, afirma a fotógrafa. Essa é a segunda vez que a profissional é indicada ao prêmio, em 2022 ela concorreu nas mesmas categorias, mas não levou o prêmio. “Infelizmente não trouxe o Oscar para nosso Ceará. Quem sabe esse ano, com duas indicações, estou muito animada”, declara confiante. Fotografa cearense é indicada ao "Oscar" da fotografia Crédito: Roberta Martins/ Divulgação Fotografa cearense é indicada ao "Oscar" da fotografia Crédito: Roberta Martins/ Divulgação Fotografa cearense é indicada ao "Oscar" da fotografia Crédito: Roberta Martins/ Divulgação Fotografa cearense é indicada ao "Oscar" da fotografia Crédito: Roberta Martins/ Divulgação Oscar da Fotografia: Entenda como funciona a premiação Golden Lens Durante o ano, todos os membros da associação concorrem automaticamente a todas as categorias e os profissionais mais bem colocados no ranking em cada categoria são indicados à Lente de Ouro. E para a indicação é levado em conta a quantidade de prêmios conquistados até a penúltima rodada do ano do Inspiration awards e Best Collection.

A escolha dentre os indicados é feita por voto direto de todos os membros mais a soma dos pontos relativos aos prêmios conquistados durante o ano. Para a cearense, essa premiação tem um gosto diferente das outras, já que são os próprios colegas de profissão que decidem o ganhador.



“O reconhecimento vem dos meus pares. São colegas de diversas culturas e nacionalidades que votam e promovem as premiações a cada rodada do ano”, conta. Fotografa cearense é indicada ao "Oscar" da fotografia Crédito: Roberta Martins/ Divulgação A fotógrafa, que é natural de Quixeramobim, trabalha fotografando partos há dez anos. Ela começou nesse ramo após o nascimento da filha, Teodora, quando conheceu um movimento pequeno que lutava contra a violência obstétrica.

“Me embrenhei nesse movimento, me senti pertencente, forte e acolhida. Teodora nasceu em casa, num parto domiciliar não planejado. A experiência que tive ao parir minha filha com autonomia, respeito e acolhimento transformou minha percepção de estar no mundo, foi avassalador” relata. O principal aprendizado que a cearense de 42 anos tira da experiência profissional é o de saber que cada mulher é única e que faz parte da história de cada parto que faz. “Me emociono, me envolvo e me empenho para entregar, além das imagens, uma boa experiência de parto para cada mulher que atendo, com empatia, cuidado e sobretudo respeito”, garante.