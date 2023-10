MTV EMA 2023 divulga lista de artistas que se apresentarão no evento

A lista de artistas que se apresentarão no MTV EMA 2023 foi divulgada; Nomes como Sabrina Carpenter e Jungkook cantarão no evento

O MTV EMA divulgou nesta quinta-feira, 17, a lista de artistas que se apresentarão na edição de 2023 da premiação. Pop, K-Pop, Rock Alternativo e Reggaeton estão entre os gêneros que marcaram presença no evento que acontecerá no dia 5 de novembro.

Jungkook, integrante do grupo BTS, também se apresentará na noite, sendo a primeira vez na premiação como artista solo. Ele concorre a três categorias na noite: “Música do Ano”, “Melhor Artista K-pop” e “Maiores Fãs”.

O reggaeton vem com o cantor Ozuna, que faz sua estreia no palco do MTV EMA. O porto-riquenho já trabalhou com nomes como Shakira, Selena Gomez, DJ Snake e Cardi B. A banda Thirty Seconds to Mars, formada pelos irmãos Jared e Shannon Leto, traz para a noite o Rock Alternativo.

A premiação será em Paris, na França, com transmissão ao vivo pela MTV para mais de 150 países. Ela também será transmitida gratuitamente pela Pluto TV e ficará disponível no Paramount+.

Lista completa de atrações do MTV EMA 2023:

Sabrina Carpenter

Jungkook

Ozuna

Thirty Seconds to Mars

Reneé Rapp

Annie-Marie

Manuel Turizo

David Guetta

Coi Leray

Rema

The Kid LAROI

