Domingo Maior hoje 15/10/23: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme nacional vai passar no Domingo Maior no domingo, 15 de outubro de 2023 (15/10/23), na programação da TV Globo, às 00h50min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de "As Verdades". Longa-metragem será exibido logo depois de "Tomorrowland 2023 - Melhores Momentos".

O policial Josué tem que resolver um crime contra o empresário Valmir, em um pequeno município do sertão. A história acontece através de três pontos de vista. Primeiro: o crime é contado por Cícero, o matador de aluguel. Segundo: a história é narrada pelo ponto de vista de Francisca, a noiva do empresário. Terceiro: é revelado o ponto de vista de Valmir, que sobreviveu.

Filme do Domingo Maior hoje, 15

As Verdades

