Violonista Yamandu Costa apresenta concerto no Cineteatro

O músico Yamandu Costa apresenta "Esperançar" neste domingo, 15, no Cineteatro. Ingressos estão à venda a partir de R$ 40 (meia).

O violonista Yamandu Costa traz o concerto "Esperança" ao palco do Cineteatro São Luiz neste domingo, 15, às 18 horas.

A habilidade com o violão sete cordas permite que o show ofereça uma mistura de diferentes gêneros musicais com inspiração das vertentes do choro, bossa nova, jazz e samba.

