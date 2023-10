Indicado ao Grammy Latino, Toninho Ferragutti faz show no TJA

Show "De Sol a Sol" apresenta músicas do álbum homônimo e será realizado neste sábado, 14. Ingressos já estão à venda

O acordeonista, compositor e arranjador Toninho Ferragutti e seu Quinteto de Cordas realiza apresentação do show "De Sol a Sol" neste sábado, 14, no Palco Principal do Theatro José de Alencar.

O repertório será composto por músicas do álbum homônimo lançado em 2021, além da obra "Alfredo" e de composições que fazem parte dos discos "Espelho de Som" e "Nem Sol Nem Lua" (2006).

