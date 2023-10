Ceumar celebra 35 anos de carreira com shows em Fortaleza

Com uma trajetória que perpassa pelo nascimento na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, até vivências em Amsterdam, na Holanda, a cantora Ceumar chega aos 35 anos de carreira na arte. O marco será celebrado com shows especiais nesta sexta-feira, 13, e no sábado, 14, na Caixa Cultural Fortaleza.

A celebração é representada pelo projeto "Ceumar 35 Anos de Música", desenvolvido exclusivamente para o espaço cultural e idealizado como uma síntese das experiências musicais acumuladas ao longo de mais de três décadas.

