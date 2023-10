Livro de ganhador do Nobel da Paz será lançado este mês em Fortaleza

Tendo conquistado o Nobel da Paz no ano de 2006, Muhammad contribuiu mundialmente para o desenvolvimento econômico de pessoas de baixa renda com a criação do microcrédito .

Na próxima semana, Muhammad Yunus , ganhador do Nobel da Paz, estará em Fortaleza para participar de um evento na cidade. Marcado para ocorrer no sábado, 21, o economista e criador do conceito de microcrédito irá lançar seu novo livro no Beach Park.

Rapper Emiciomar faz show com lançamento de músicas inéditas; leia também

O novo livro do autor bengali apresenta um novo conceito de economia, baseado no altruísmo, no qual há zero pobreza, zero desemprego e zero emissões líquidas de carbono. O evento de lançamento, marcado para ocorrer ao meio-dia, será transmitido ao vivo no canal do Youtube da Somos Um.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui