Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 09/10/23

Um filme nacional vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 9 de outubro de 2023 (09/10/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Tio Quase Perfeito 2" é um longa-metragem dirigido por Pedro Antônio Paes.

Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos. Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.

