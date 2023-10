Gabriela Duarte consegue deixar Israel após desabafo no Instagram

A atriz Gabriela Duarte estava em Israel com seus filhos e conseguiu deixar o país após seu desabafo no Instagram sobre a situação vivenciada

A atriz brasileira Gabriela Duarte compartilhou nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 9, que conseguiu deixar Israel com os filhos e chegou em Praga, capital da República Tcheca. Ela contou que conseguiu o voo às 2h30 da manhã e que chegaram no início do dia. “Todos bem e em segurança”, afirmou ela.

Nos registros compartilhados, ela escreveu: “Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós. Deu tudo certo. Amanhecendo por aqui, logo mais dou notícias”.

No domingo, 8, ela tinha usado a rede social para desabafar sobre a situação vivenciada no país. Ela estava hospedada em Tel Aviv - um dos locais atingidos - e revelou que havia chegado um dia antes dos bombardeios começarem.