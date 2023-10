Temperatura Máxima hoje, 08/10/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 8 de outubro de 2023 (08/10/23), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de "X-Men: Fênix Negra".

Jean Grey começa a desenvolver poderes incríveis que a corrompem e a transformam em uma ameaça, fazendo com que os X-Men decidam se sua vida vale mais do que toda a humanidade. Jean Grey começa a desenvolver poderes incríveis que a corrompem e a transformam em uma ameaça, fazendo com que os X-Men decidam se sua vida vale mais do que toda a humanidade.

