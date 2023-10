Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 8

A atração deste fim de semana será com a banda The Shout Beatles Tribute. Projeto Pôr do Sol começa no domingo, 8, às 17 horas

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 8, com participação da banda The Shout Beatles Tribute. No repertório, os artistas vão apresentar um tributo ao The Beatles, trazendo os sucessos da banda britânica que marcaram gerações.

A apresentação de domingo irá ocorrer no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.

