Flip anuncia nomes da edição de 2023, com Socorro Acioli na lista

Na lista de autores internacionais confirmados na Flip deste ano, há nomes de países como Irlanda, Alemanha, Moçambique, Estados Unidos, Inglaterra e Nigéria. Quanto aos brasileiros, destaque para Itamar Vieira Junior, Socorro Acioli, Luiza Romão (vencedora do Prêmio Jabuti), Manuela D’Ávila e Flora Süssekind.

A Flip é um dos principais festivais literários realizados no Brasil e ocorre há 20 anos no município de Paraty, no Rio de Janeiro. Ao longo dos cinco dias de programação, as ruas da cidade são preenchidas por visitantes que se reúnem para assistir a palestras, debates, lançamentos de livros, shows e outras atividades culturais que se propagam pela região.

Confira a lista de autores da programação principal

Nacionais

Adriana Armony

Angélica Freitas

Bruna Beber

Carla Akotirene

Denise Carrascosa

Eliane Marques

Felipe Charbel

Flora Süssekind

Glicéria Tupinambá

Gustavo Caboco

Itamar Vieira Junior

Joice Berth

Jorge Augusto

José Henrique Bortoluci

Leda Cartum

Leda Maria Martins

Lubi Prates

Luiza Romão

Manuela D’Ávila

Maria Dolores Rodriguez

Marília Garcia

Miriam Esposito

Natalia Timerman

Socorro Acioli

Tatiana Pequeno

Internacionais

Akwaeke Emezi (Nigéria, EUA)

Alana Portero (Espanha)

Christina Sharpe (EUA)

David Jackson (EUA)

Dionne Brand (Trinidad e Tobago, Canadá)

Ilya Kaminsky (Ucrânia, EUA)

Kelefa Sanneh (Inglaterra, EUA)

Laura Wittner (Argentina)

Manuel Mutimucuio (Moçambique)

Marion Aubert (França)

Mónica Ojeda (Equador)

Nora Krug (Alemanha)

Sinéad Gleeson (Irlanda)

