'Elas por Elas' pode mudar de nome após associação processar Globo

"A Globo perdeu o nome ‘Elas por Elas’ por não renovar o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Um procedimento que tem que ser feito por qualquer um, mesmo sendo a Globo. Assim, a marca foi registrada pela Cia Elas por Elas, de Barbacena, há muitos anos", disse a instituição, por meio de nota.

A novela, que é um remake da trama de Cassiano Gabus Mendes exibida originalmente em 1982, tinha o nome registrado na época. Mas, segundo a associação, a emissora não renovou o registro em 2003, quando a iniciativa deu entrada na marca.

A emissora realizou um novo pedido e aguarda um parecer do INPI, segundo informações do portal Splash, do UOL. “A Globo nunca nos procurou para uma conversa amigável, cessão ou acordo sobre a marca. Pode isso? Claro que não. Direito existe para todos", completa a nota.

A associação possui o direto da marca até 2028. A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Tivemos que entrar judicialmente. Mesmo sem direito de uso, inclusive por decisão do INPI, a Rede Globo simplesmente ignora tudo e está usando ilegalmente a marca Elas por Elas", disse advogado que representa a associação João Guilherme Kelmer, em entrevista ao Splash.