Bené Barbosa, o Papudim, lança livro de terror na Livraria Lamarca

Romance "Papocou - uma comédia além da morte" será lançado nesta sexta-feira, 29, às 19 horas, com a presença do ilustrador do livro, Klévisson Viana

Texto e imagem compõem um cenário no qual o leitor permanece, cheio de dúvidas, a cada página, ou não no corpo físico, cabendo à certa altura perguntar-se: “Quem matou o morto?” Ou, “O morto tá vivo?” Nem o autor sabe mais se Papudim está vivo a essa altura do campeonato, pelo que se lê.

A estreia do humorista Bené Barbosa, conhecido pelo personagem Papudim, na literatura tem foco no suspense , mas sem perder a graça. O primeiro livro de uma trilogia - ainda em andamento - desenrola a história entre os planos espiritual e carnal, com o autor abordando uma temática de difícil digestão: o fim da vida. Isso acontece enquanto o personagem principal chega em um velório e se depara que o “defunto” em questão é ele próprio.

O humorista Bené Barbosa lança sua estreia a literatura nesta sexta-feira, 29, às 19 horas. "Papocou, uma comédia além da morte" será lançado na Livraria Lamarca, junto com outros três títulos do cordelista Klévisson Viana.

As ilustrações do livro foram feitas pelo escritor e artista gráfico Klévisson Viana. Nesta sexta-feira, 29, ele celebra 30 anos de arte apresentando os trabalhos “O mundo é uma comédia”, "30 anos de Arte" e “Viagem de Papudim ao País de São Cornélio”. Haverá também uma sessão de autógrafos e bate-papo com os dois artistas.

"Papocou, uma comédia além da morte" de Bené Barbosa

O lançamento na Livraria Lamarca mais uma passagem de “Papocou”, que já percorreu diferentes cidades do Estado, como Viçosa do Ceará, Russas e Guaiúba. Centros espíritas e demais templos religiosos, escolas e empresas, bares e restaurantes, foram alguns dos locais que recepcionaram a obra, dialogando com diferentes realidades que têm “se encantado” com o primeiro trabalho como escritor de Bené Barbosa.

Metade dos recursos arrecadados com as vendas da obra se destinará à aquisição de terreno para a construção do Instituto Ceabrindo, “Local para a pesquisa antropológica da cultura cearense e profissionalização de artistas em todas as linguagens”, confere Bené. “Por uma cultura sustentável, vamos todos nos engajar no bem-vindo Ceabrindo”.

Contente com o lançamento e em busca de continuar compartilhando o seu trabalho, agora na forma literária, Bené Barbosa convida todo mundo para escutar, através da leitura, a sua voz humorística na escrita: "Gratidão a todos que se engajarem nesse bom combate em favor da cultura e do humor cearense. Conheçam o 'Papocou - uma comédia além da morte', comprem o livro, espalhem a ideia" compartilha o Papudim.

Lançamentos Literários