K-Pop: NewJeans canta música tema do Mundial de League of Legends

Interpretado pelo grupo de k-pop NewJeans, "Gods", música-tema do Mundial de League of Legends, será lançado no dia 3 de outubro

O grupo de k-pop NewJeans irá cantar a música tema da competição mundial do League of Legends (LOL) deste ano. Considerado um dos principais eventos de esports do mundo, o campeonato de videogame será realizado na Coreia do Sul, entre os dias 10 de outubro e 19 de novembro.

SAIBA MAIS Jungkook, do BTS, anuncia novo single com Jack Harlow

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em anúncio divulgado nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais, a Riot Games, desenvolvedora de jogos eletrônicos, revelou que o grupo feminino NewJeans irá apresentar a canção “Gods”, música tema do Mundial de League of Legends de 2023.