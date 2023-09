MIS recebe programação gratuita em Festival de Fotografia; confira

Parte da programação do 2º Efêmero - Festival Experimental de Fotografia ocorre no Museu da Imagem e do Som do Ceará; confira programação

A segunda edição do Efêmero - Festival Experimental de Fotografia, que começa nesta terça-feira, 26, traz diferentes programações ao longo da semana no Museu da Imagem e do Som do Ceará. O equipamento concentra as ações do evento gratuito, que se espalha ainda por outros espaços de Fortaleza.

As ações no MIS terão partida nesta quarta-feira, 27. A edição do festival neste ano é “Movimento e Imagem”. Ao longo da semana, entre quarta, 27, e sexta, 29, a Praça do MIS irá acolher sessões das mostras de Vídeos de Fotolivros e de Fotofilmes e Filmes-Carta, sempre às 16 horas.