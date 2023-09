Diego Alemão se interna em clínica de reabilitação após ser preso

O ocorrido mencionado no comunicado se trata da prisão de Diego Alemão por porte ilegal de armas na madrugada de hoje, 26, no Rio de Janeiro. O ex-participante do reality da Rede Globo foi denunciado após surgir “aparentemente alterado” na praia de Ipanema.

Diego Bissolotti Gasques, o Alemão do Big Brother Brasil 7 (BBB7), se internou em uma clínica de reabilitação na tarde desta terça-feira, 26. A informação foi confirmada pela assessoria do empresário em comunicado divulgado à imprensa.

Diego Alemão cita Kayky Brito e Bruno de Luca durante prisão

Diego foi levado à 14ª DP do Leblon, no Rio de Janeiro, e foi recebido por jornalistas que o aguardavam no local. Ao chegar no local, o empresário carioca insultou os presentes e chegou a citar o acidente de Kayky Brito.

“Por que vocês estão aqui e não estão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou o melhor amigo com a cabeça no chão?”, questionou em entrevista exibida ao vivo na Band. O comentário de Alemão se dá após Bruno de Luca prestar depoimento à polícia, alegando que não sabia que a vítima do atropelamento era Kayky.

Diego Alemão está com depressão, diz assessoria

No comunicado, a equipe de Diego Alemão explica que o empresário está com depressão e que faz uso de substâncias químicas: "Diego infelizmente vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses, tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas.”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui