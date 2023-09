Com show gratuito no CCBNB, Lencker lança single com Luedji Luna

O cantor e compositor Lencker, paulistano com raízes na região do Cariri, vem a Fortaleza para realizar show autoral e gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste na quinta, 28, a partir das 20 horas. O artista também lança na sexta, 29, um single em parceria com a cantora baiana Luedji Luna.

A apresentação no CCBNB é a primeira de Lencker na Capital. Na ocasião, ele contará com as participações especiais da cantora cearense Theresa Rachel e do pianista Thiago Almeida. A banda que acompanha os artistas é formada por Robson Gomes (teclados, acordeom) e Paulinho Santos (bateria).