Cerveja artesanal

O Mercado AlimentaCE promove o evento "Mercado da Cerveja: Festival da Cerveja Cearense" neste domingo, 24. O projeto reúne 26 rótulos fabricados por sete produtores do Estado, com opções que integram sabores tradicionais e escolhas mais diferentes, que variam de R$ 8 a R$ 13. As tipologias incluem IPA, larger, india pale ale, wizen e outras. O festival também terá uma apresentação da Grande Roda de Samba. Acesso sujeito à capacidade de 1.500 pessoas.

Quando: domingo, 24, das 9h às 15 hotas

Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)