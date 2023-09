Marido de Giovanna Antonelli é demitido da Globo após caso de assédio

Leonardo Nogueira foi demitido da Rede Globo após ter tido um caso com atriz e ser acusado de assédio sexual; o diretor é casado com Giovanna Antonelli

O diretor Leonardo Nogueira foi dispensado da Rede Globo após 25 anos na emissora. A informação foi revelada nesta sexta-feira, 21. Marido de Giovanna Antonelli, Leonardo foi acusado de assédio sexual pela atriz Carolina Picchi em meados de março.

De acordo com Carla Bittencourt, colunista do Notícias da TV, a saída do diretor se deu após a compliance da Globo decidir que o ocorrido se tratava de assédio, já que Leonardo, na posição de diretor de dramaturgia, poderia se tornar chefe da atriz.

Ainda segundo a coluna, o marido de Giovanna Antonelli contatou a direção da emissora para informar que estava sendo vítima de extorsão. Leonardo então mostrou as conversas dele com Carolina Picchi, e relatou que estava sendo “chantageado” após o breve relacionamento e que a atriz pediu dinheiro para não revelar o caso que tiveram.