Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 19/09/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 19 de setembro de 2023 (19/09/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Duelo de Cordas" é um longa-metragem dirigido por Michael Damian.

Quando um violinista de hip hop que toca no metrô de Nova York encontra uma bailarina clássica com bolsa de estudos no Manhattan Conservatory of the Arts, voam faíscas. Com a ajuda de um grupo de dança hip hop, eles devem encontrar um terreno comum durante a preparação para uma competição que pode mudar suas vidas para sempre.

