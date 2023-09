Seresteiro Evoney Fernandes revive sucessos antigos em novo álbum

Evoney Fernandes lança CD "1982" com 23 faixas Crédito: Divulgação

Evoney Fernandes, que inicialmente ganhou destaque na internet como humorista através de seus personagens e histórias, lança agora seu novo projeto, o CD "1982", em todas as plataformas digitais. A ideia é dar continuidade em seus trabalhos resgatando músicas marcantes. O título do projeto faz uma ligação com o bordão que Evoney utiliza em suas sátiras e conteúdos na internet, dando um toque de nostalgia e humor ao seu novo trabalho. A seleção de músicas foi construída pelo próprio cantor em colaboração com o A&R Lucas Emannuel, e traz, além de clássicos, músicas recentes que refletem o gosto pessoal do artista. O repertório tem influências do sertanejo, brega e MPB com músicas que foram consagradas por artistas como Fagner, Waldick Soriano, Núbia Lafayette e Reginaldo Rossi.

O artista, conhecido na internet pelo personagem Seu Osmar, afirma para o Vida&arte que foi difícil entrar no mundo da música. "Entrei na música através de uma necessidade de implementar mais diversidade de conteúdos ao meu público. Foi difícil, pois tive que me desdobrar pra não deixar a galera sentir falta do seu Osmar nos shows. Mas com muito trabalho, vem dando tudo certo", conta. Evoney, conhecido por "pai da seresta", revela que sua paixão pelo ramo musical vem desde pequeno, quando já admirava seu pai, um seresteiro nato. Quanto às influências atuais, ele revela que não teve nenhuma e que foi algo "espontâneo". Questionado sobre a continuidade das serestas ao longo dos anos, Evoney comenta: "A seresta ressurgiu diante da necessidade do público mais raiz, de voltar a ouvir músicas com letras que tenham sentido. Era um público que estava desassistido até então.". 1982: Novo álbum de Evoney Fernandes O CD de 23 faixas, gravado em Fortaleza, com produção de Ramon No Beat, tem como foco chamar atenção de diversos públicos. "Esse último lançamento tem uma nostalgia mais forte. O nome do álbum se dá pela quantidade de sucessos antigos incluídos", diz o cantor.